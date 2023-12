RISPARMIA IL 50% sul potentissimo Speaker Bluetooth di Sony Portatile: OFFERTA PAZZESCA

Sony è nota per la qualità dei suoi prodotti e per l'affidabilità di questi ultimi che riescono sempre a garantire delle prestazioni di primissima fascia. Oggi, su Amazon, lo speaker bluetooth portatile targato propri o Sony è in sconto del 50% per un prezzo finale di 99,99€.

Speaker bluetooth di Sony a metà prezzo su Amazon

La cassa Sony SRS-XE300 è la compagna ideale per chi ama vivere sempre con il proprio sottofondo preferito. Offre un'esperienza sonora straordinaria in un design facile da trasportare. Dotato di certificazione impermeabile e antipolvere IP67, questo speaker è costruito per resistere agli elementi, garantendo che la tua musica preferita ti segua ovunque tu vada.

Con una straordinaria durata della batteria di 24 ore e la funzione di Ricarica Rapida, puoi goderti la tua festa senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. La filosofia di "Live Life Loud" di Sony si riflette nell'esclusivo diffusore a forma lineare, che distribuisce il suono in modo uniforme, creando un campo sonoro più ampio e più profondo per un'esperienza audio coinvolgente.

La funzione Party Connect, attraverso il Bluetooth, aggiunge un tocco di vivacità alle tue feste, consentendoti di collegare fino a 100 speaker Bluetooth Sony compatibili per un'esperienza audio sincronizzata unica nel suo genere.

Sony integra anche la sostenibilità e l'innovazione nel design del SRS-XE300, utilizzando plastica riciclata per i componenti interni e garantendo che l'imballaggio contenga non più del 5% di materiale plastico.

L'offerta di oggi su Amazon è davvero incredibile: lo speaker bluetooth di casa Sony è in maxi sconto del 50% per un prezzo finale di 99,99€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.