Risparmia il 50% su tutti i piani cloud a vita con Internxt

Il periodo natalizio è l'opportunità perfetta per garantire la sicurezza dei tuoi dati più importanti, e Internxt offre un'irrinunciabile offerta del 50% di sconto su tutti i suoi piani cloud a vita.

Questa straordinaria promozione ti consente di scegliere tra spazi da 2, 5 o 10TB a prezzi vantaggiosi rispettivamente di 149.50€, 249,50€ e 499,50€.

Con l'acquisto di un piano a vita, paghi una sola volta e il cloud è tuo per sempre, eliminando la necessità di abbonamenti periodici.

Internxt: privacy e sicurezza al centro del servizio

Indipendentemente dal piano scelto, Internxt offre un cloud progettato per massimizzare la privacy dell'utente. Nessun dato di utilizzo viene raccolto o comunicato a terzi, garantendo il pieno controllo dei tuoi file.

Solo tu avrai la possibilità di visualizzarli e accedervi. La sicurezza è garantita con crittografia end-to-end AES a 256 bit, frammentando e cifrando i file in modo che nessun'altro possa intercettarli o accedervi.

Il codice di Internxt open source è pubblico, assicurando la massima trasparenza del servizio e consentendo a tutti di verificarne l'affidabilità.

La sicurezza è ulteriormente confermata dall'indipendente verifica di Securitum, un'azienda europea specializzata in sicurezza informatica. La disponibilità del servizio su Windows, MacOS e Linux ne amplifica l'accessibilità.

Grazie a un'interfaccia fluida e veloce, Internxt consente di sincronizzare istantaneamente i tuoi file su PC, smartphone, tablet e altro ancora.

Organizza i tuoi documenti e condividili in modo sicuro, incluso un sistema di password personalizzate. Con una prova gratuita di 10GB, puoi testare il servizio prima dell'acquisto.

Non perdere tempo e approfitta di questa eccezionale promozione prima della scadenza. Affidati a Internxt per garantire la sicurezza e l'accessibilità dei tuoi dati in modo conveniente e affidabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.