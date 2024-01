Risparmia il 50% su Soda PDF, l'editor PDF più potente del mercato

Soda PDF si presenta come la piattaforma all-in-one progettata esclusivamente per gestire documenti PDF in modo rapido e intuitivo.

Con una serie impressionante di strumenti PDF, permette a chiunque di modificare, unire, convertire, comprimere, firmare e proteggere i propri file in modo facile e veloce.

Soda PDF: approfitta dell'offerta esclusiva per la versione Pro

Mentre il software Soda PDF è disponibile per il download gratuito, la versione Pro, che offre il 100% delle funzionalità, è attualmente in offerta a 59 euro per 1 anno con uno sconto del 55%.

Inoltre, è possibile accedere a tutte le funzionalità di questa versione a soli 1,97 euro per i primi 14 giorni. Questa suite all-in-one consente una gestione immediata dei documenti PDF, facilitando la creazione, modifica, rimozione del testo e molto altro.

Soda PDF offre una vasta gamma di funzionalità, permettendo modifiche dettagliate ai file PDF, come la creazione, modifica e rimozione del testo.

La suite consente anche di unire diversi tipi di file, inclusi fogli Excel, presentazioni PowerPoint e documenti Word, in un unico PDF. Inoltre, la funzione di compressione riduce le dimensioni dei PDF senza compromettere la qualità.

Un ulteriore servizio inclusivo è E-Sign, che facilita l'aggiunta di firme elettroniche ai documenti PDF, l'invio di promemoria e la gestione dei firmatari.

Approfitta ora del 55% di sconto sul piano annuale della versione Pro di Soda PDF per accedere all'elaborazione illimitata dei documenti, la conversione in vari formati, la protezione con password e l'accesso online illimitato. Scegli Soda PDF per semplificare la gestione dei tuoi documenti PDF con potenza e convenienza.

