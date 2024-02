Risparmia fino al 79% sui servizi hosting con Hostinger

Se cerchi un servizio di hosting sicuro, economico e di qualità, devi affidarti a Hostinger. La promozione attuale è di quelle imperdibili: fino al 79% di sconto sui piani di abbonamento, in cui è incluso un website builder.

Avrai a disposizione anche un dominio gratuito, la migrazione gratuita del sito e il supporto clienti 24 ore su 24. Quanto costa questa meraviglia tecnologica? Soltanto 2,49 euro al mese per 2 anni. Aggiungici i 3 mesi extra di servizio gratuiti e il gioco è fatto!

Hostinger: le diverse opzioni di hosting per tutte le esigenze

Ecco nei dettagli i piani scontati di Hostinger:

piano Premium al costo di 2,49 euro al mese : 1 sito web, 30 GB di spazio di archiviazione SSD, 1 GB di RAM, 1 CPU, CDN integrato, certificati SSL gratuiti, supporto 24/7.

: 1 sito web, 30 GB di spazio di archiviazione SSD, 1 GB di RAM, 1 CPU, CDN integrato, certificati SSL gratuiti, supporto 24/7. piano Business al costo di 3,69 euro al mese : 10 siti web, 100 GB di spazio di archiviazione SSD, 2 GB di RAM, 2 CPU, CDN integrato, certificati SSL gratuiti, supporto 24/7, IP dedicato, strumenti AI WordPress.

: 10 siti web, 100 GB di spazio di archiviazione SSD, 2 GB di RAM, 2 CPU, CDN integrato, certificati SSL gratuiti, supporto 24/7, IP dedicato, strumenti AI WordPress. piano Cloud Startup al costo di 9,99 euro al mese: 3 siti web, 200 GB di spazio di archiviazione SSD, 3 GB di RAM, 2 CPU, CDN integrato, certificati SSL gratuiti, supporto 24/7, prestazioni ottimizzate (10 volte più veloci rispetto ai piani Premium e Business)

Con gli sconti che arrivano fino al 79%, ognuno di questi piani offre ciò che hai bisogno per le tue specifiche necessità.

Se devi gestire un solo sito Web di piccole dimensioni oppure un blog personale, il piano Premium è l’ideale per te. Invece, se hai bisogno di maggiore spazio, di strumenti avanzati e di risorsi in più il piano Business è la scelta migliore.

Per quanto riguarda il piano Cloud Startup, ti serve se desideri prestazioni più elevate e se devi gestire fino a 3 siti Web.

Non esitare troppo a sottoscrivere un piano, perché gli sconti fino al 79% non dureranno ancora per molto tempo.

