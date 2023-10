Risparmia fino al 70% con e proteggi i tuoi dati con NordLocker

Chiunque abbia un’azienda sa benissimo l’importanza di salvare i propri file in un luogo sicuro, soprattutto se si tratta di documenti con dati sensibili. NordLocker è una delle migliori piattaforme di archiviazione in cloud che si adatta sia alle piccole start-up, sia alle grandi imprese. In primis è estremamente sicura grazie alla crittografia zero-knowledge che impedisce a chiunque di accedere ai file. In secondo luogo, si tratta di un cloud storage veloce, che ti permette di avere i file sempre a portata di mano, da qualunque dispositivo tu voglia (PC, macOS, Android, iOS). Infine, NordLocker è una delle piattaforme di archiviazione in cloud più convenienti sul mercato. Infatti, ancora per pochi giorni, puoi approfittare di una promozione eccezionale, con piani a partire da soli 99 centesimi al mese e 3 mesi extra totalmente gratis.

NordLocker: protezione per la tua azienda, a partire da 99 centesimi al mese

Il piano da 99 centesimi offre 100 GB di spazio di archiviazione in cloud, crittografia end-to-end illimitata, controllo degli accessi tramite Admin Panel, la gestione sicura dei file, la condivisione privata, l’accesso su qualsiasi piattaforma e il supporto prioritario 24/7. Le offerte migliori riguardano però gli altri piani premium. Entrambi sono attualmente scontati del 70% sul prezzo di partenza e offrono anche un account manager dedicato. Il piano da 1 TB è disponibile a 3,99 euro per il primo anno. Il piano da 2 TB è invece proposto a 4,69 euro al mese. Attivando uno dei tre piani sopracitati, la piattaforma aggiunge anche altri tre mesi gratis. Se hai bisogno di più per la tua azienda, puoi optare per il piano personalizzato. Contattando NordLocker potrai richiedere una demo, far presente le tue esigenze e ricevere un’offerta personalizzata.

NordLocker accetta svariati metodi di pagamento, come carte di credito o di debito, PayPal, wallet (Google Pay e Apple Pay), ma anche alcune criptovalute. Se non sei soddisfatto del servizio, puoi sempre appellarti alla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni offerta dalla piattaforma.

