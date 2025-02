Risparmia e rispetta l'ambiente con le tariffe luce di Alperia

È possibile trovare una tariffa energetica che faccia risparmiare e che abbia anche attenzione alla sostenibilità ambientale? Questa è l’ambizione di Alperia che con la sua ultima offerta consente di risparmiare sui costi dell’energia e utilizzare esclusivamente energia rinnovabile certificata. Attiva Alperia TerzoTempo entro il 15/03/2025.

Perché scegliere l’offerta luce di Alperia

L’offerta Alperia TerzoTempo si caratterizza per una serie di vantaggi nel breve e nel medio-lungo periodo. Ecco le caratteristiche principali:

Energia 100% rinnovabile certificata con Garanzie d’Origine

Prezzo indicizzato al mercato, con un costo trasparente legato al PUN Index GME orario + 0,011 €/kWh (incluso il coefficiente di perdita di rete)

Fascia unica monoraria, per la massima semplicità nella gestione dei consumi

Vantaggi per i clienti fedeli: la Componente di Vendita al Servizio (CVS) è di 120 €/anno per i primi due anni, poi si riduce a 60 €/anno dal terzo anno

Gestione digitale e trasparente, con la possibilità di monitorare i tuoi consumi in tempo reale tramite app

In pratica il meccanismo dell’offerta Alperia TerzoTempo prevede una massima trasparenza e opportunità di risparmio con il prezzo che segue l’andamento del mercato permettendo così (a differenza delle tariffe bloccate) di ridurre i costi quando il prezzo dell’energia cala. Parallelamente la quota fissa annuale si dimezza dopo i primi due anni, rendendo così ancora più conveniente la permanenza in Alperia.

In questo modo si ha un’offerta flessibile, attenta alle esigenze dell’ambiente, capace di liberare dalla preoccupazione dei rincari energetici per i prossimi anni.

L’attivazione dell’offerta Alperia TerzoTempo è estremamente semplice. È sufficiente accedere alla pagina dedicata, inserire i propri dati (avendo a disposizione documento d’identità, codice fiscale, IBAN e l’ultima bolletta) e completare la procedura. Non ci sono costi da pagare per il cambio di fornitore e in caso di necessità è possibile comunicare con un consulente tramite la chat live disponibile sul sito.

