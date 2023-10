RISPARMIA e guida comodo col Kit Vivavoce Bluetooth per Auto Con Comandi Vocali!

Combinare convenienza e sicurezza è importantissimo: non bisogna mai scherzare quando si tratta di sicurezza al volante, e come purtroppo sappiamo ogni distrazione può essere molto rischiosa. Per questo esistono degli apparecchi atti ad aiutarci in questi casi, degli oggettini utili ed unici che ci manterranno in sicurezza, ed ora uno di questi è anche in OFFERTA su Amazon!

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon il Kit Vivavoce Bluetooth per Auto Con Comandi Vocali a soli 13,99€, con uno sconto del 30% se applicherai il coupon su Amazon, risparmiando circa 6€.

Convenienza e sicurezza

Con questo oggetto nella tua auto potrai tenere gli occhi sulla strada mentre parli al telefono, senza distrazioni pericolose. Questo apparecchio per il vivavoce si può connettere simultaneamente a due telefoni, e potrai effettuare o ricevere chiamate con un suono pieno e chiaro, con tanto di riduzione di rumore ed eco.

La batteria è ampia, e ti garantisce 14 ore di utilizzo per i tuoi viaggi. Con questo Kit Vivavoce Bluetooth per Auto Con Comandi Vocali non avrai nessun problema per l'installazione, basta collegare il telefono e appenderlo all'aletta parasole e sarai pronto per comunicare con il mondo!

