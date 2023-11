Risparmia durante Black Friday 2023: offerte Samsung da non perdere

Samsung è una delle più grandi aziende conglomerate del mondo ed è riconosciuta per la sua innovazione e ricerca tecnologica, avendo introdotto diverse tecnologie avanzate nei suoi prodotti in qualsiasi settore e campo. In occasione del Black Friday 2023 andremo ad elencare una serie di prodotti Samsung da acquistare.

Samsung: una marea di sconti per il Black Friday 2023

Prima di procedere con l'elenco del prodotti selezionati, è importante chiarire che tutti i dispositivi scelti, lo sono stati considerando il rapporto qualità prezzo e la percentuale di sconto proposta. Ecco le offerte e i prodotti in promo:

Samsung Aspirapolvere senza fili Jet 90: partiamo subito con un elettrodomestico estremamente utile in casa che, essendo senza fili, elimina il fastidioso problema di dover sempre cercare una presa di corrente vicina alle zone da pulire. Tutta la qualità di Samsung al servizio della pulizia. Mega sconto del 53% e prezzo finale di 289,99€.

Samsung Smart Monitor M5: da un elettrodomestico ad un accessorio fondamentale per il proprio ufficio o per la propria stanza studio/lavoro. Si tratta di un monitor, l'M5 di casa Samsung da 27 pollici e una risoluzione massima di 1920x1080. 47% di sconto e costo totale di 159,90€.

Samsung Galaxy Watch6 LTE: questo smartwatch è un fedele compagno che vi accompagnerà in tutta la vostra quotidianità, indicando aggiornamenti sullo stato di salute del vostro organismo, sia sotto sforzo durante gli allenamenti sia nelle giornate di riposo, il tutto non perdendo mai una fondamentale componente social ed elegante. Oggi è in sconto del 33% per un prezzo finale di 249€.

Samsung Soundbar HW-B530/ZF: con questo dispositivo apporterete delle grosse modifiche alle vostre esperienze audio. Bassi Profondi, effetto surround e suono ottimizzato. Il tutto scontato del 54% e proposto a 129€.

Samsung Galaxy Tab S8: chiudiamo questa lista con il tablet da 11 pollici targato Samsung. Non si tratta dell'ultimo modello uscito ma di un modello che rappresenta ancora una scelta più che azzeccata e che presenta un maxi sconto del 38% e a 559€, questo è un vero affare.

Queste erano le migliori 5 offerte, tra le più competitive considerando la qualità dei prodotti e la percentuale di sconto proposta, sui dispositivi/devices Samsung riscontrabili durante questo Black Friday 2023.

