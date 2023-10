Risparmia di più con il nuovo conto gratis di Mediolanum e interessi al 4%

Utilizzare il conto corrente SelfyConto di Mediolanum potrebbe aiutarti a maturare i tuoi risparmi: su somme vincolate fino a sei mesi puoi ricevere un interessante del 4% annuo lordo.

La grande notizia è che chi ha meno di 30 anni, ma anche gli altri per i primi due anni, non dovranno pagare alcun canone. Inoltre, non dovrai preoccuparti neanche delle commissioni di prelievo.

L'app per smartphone ti offre una straordinaria semplicità di gestione, rendendo tutto estremamente facile da monitorare.

Mediolanum SelfyConto: ecco come guadagnare il 4% di interessi con l'accredito dello stipendio

Mediolanum SelfyConto offre un canone gratuito per le persone sotto i 30 anni o per i primi due anni per tutti i clienti.

Dopo questo periodo, il canone diventa di 3,75€ al mese, ma può essere azzerato seguendo alcune condizioni della banca.

Il conto include una carta di debito MasterCard gratuita, disponibile in formato digitale fin da subito. Se accrediti lo stipendio, puoi ottenere un interesse annuo lordo del 4% vincolando le somme per 6 mesi, anche soltanto con 100€.

Tramite l'app SelfyConto, hai la possibilità di controllare la carta in tutto, con impostazioni riguardanti i limiti di spesa per negozi online e fisici, oltre che prelievi agli ATM.

È possibile limitare anche determinate aree geografiche o tipi di merci. La carta è sempre bloccabile in tempo reale, con la massima sicurezza garantita tramite metodi di protezione più avanzati e con un'assicurazione gratuita su ogni acquisto fatto ovunque nel mondo.

Compatibile con i portafogli digitali, la carta può essere utilizzata su smartphone e smartwatch. Il conto Mediolanum SelfyConto offre anche bonifici gratuiti online ed è possibile fare addebiti per utenze.

Puoi aprirlo direttamente online tramite una procedura veloce ed intuitiva, nella pagina ad esso dedicata cliccando sul link qui sotto.

