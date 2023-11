Risparmia denaro con Carta YOU: acquisti senza commissioni

Ti ritrovi spesso a dover affrontare costi nascosti e commissioni annuali sulla tua carta di credito? Advanzia Bank ha la soluzione che potrebbe fare al caso tuo: Carta YOU.

Questa proposta unica garantisce l’azzeramento delle commissioni per sempre. In soli due minuti potrai accedere ad un mondo di vantaggi finanziari senza precedenti.

Carta YOU: un mondo di vantaggi ti aspettano

Carta YOU è la soluzione per liberarti dal fastidioso peso dei canoni annuali. Non preoccuparti più dello spiacevole shock di vedere addebiti imprevisti sul tuo estratto conto.

Advanzia ti assicura che non dovrai mai più pagare le quote annuali. Inoltre, potrai usufruire di prelievi di contanti gratuiti da oltre un milione di sportelli bancomat dislocati in tutto il mondo.

Se viaggi spesso o fai acquisti online oltre confine, Carta YOU ti offre una soluzione conveniente con oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo.

Non sono previsti costi aggiuntivi per gli acquisti effettuati all'estero. Inoltre, puoi goderti un'esperienza di viaggio senza stress con l'inclusione di un'assicurazione di viaggio gratuita.

Con Carta YOU il principio centrale è la flessibilità. Questo servizio unico offre agli utenti la possibilità di differire i pagamenti per un periodo massimo di sette settimane, il tutto senza incorrere in alcun interesse.

Inoltre, non è necessario cambiare banca, poiché puoi continuare a utilizzare il tuo conto corrente godendo di tutti i vantaggi distintivi che Advanzia Bank ti offre. Questo istituto si è fatto un nome offrendo soluzioni eccezionali di credito al consumo.

In quanto MasterCard Gold, Carta YOU dà accesso a tutti i vantaggi e le misure di sicurezza del circuito. Offre un metodo di pagamento sicuro e conveniente, consentendo un'esperienza senza stress.

Si può facilmente richiedere la carta online direttamente dal sito ufficiale di Advanzia Bank, impiegando solo due minuti.

