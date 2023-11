Risparmia con Spusu 150: tanti Giga a meno di 10 euro al mese

Se sei alla ricerca di un'offerta vantaggiosa per la tua connessione mobile, Spusu 150 potrebbe essere la soluzione ideale.

Questa promozione esclusiva, disponibile solo online, offre una proposta senza vincoli e senza aumenti, assicurando un risparmio significativo.

Promo Spusu 150: vantaggi e dettagli

Spusu 150 è un pacchetto completo con traffico dati su rete WINDTRE senza alcun limite, che consente di accumulare fino a 300 Giga al mese grazie alla Riserva Dati.

Questa opzione innovativa consente di conservare i dati non utilizzati, garantendo un utilizzo ottimale del proprio piano tariffario.

La tariffa, al costo esclusivo di meno di 10 euro al mese, offre una serie di vantaggi. Tra questi, la possibilità di attivare la promozione in portabilità da qualsiasi gestore e per una nuova numerazione.

La Riserva Dati attiva consente di mettere da parte fino a 300GB, assicurando una connessione senza preoccupazioni.

Inoltre, la promozione include 2000 minuti di chiamate verso i fissi e i mobili nazionali, disponibili anche nell'Unione Europea e nel Regno Unito. Gli utenti possono anche usufruire di 500 messaggi verso tutti gli operatori mobili italiani.

Tra i benefici aggiuntivi, la promozione Spusu 150 offre il roaming senza limitazioni, consentendo di utilizzare tutti i minuti e SMS come se ci si trovasse in Italia. Il traffico dati, pari a 9,09 GB, è valido nel Regno Unito e in tutta Europa. La presenza di segreteria telefonica e servizi di reperibilità senza costi aggiuntivi garantisce un'esperienza completa e conveniente.

Il rinnovo della promo, effettuato tramite Carta dei circuiti Visa o MasterCard, PayPal o in tabaccheria, assicura una gestione semplice e sicura del proprio piano tariffario. La garanzia sul prezzo di Spusu vuol dire che il canone mensile resterà tale per sempre.

Con Spusu 150, è possibile quindi godere di una connessione di alta qualità, un ampio volume di dati e una serie di vantaggi, il tutto a un costo incredibilmente conveniente.

