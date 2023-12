Risparmia con Serverplan: web hosting professionale a soli 26€

Quando si tratta di creare e gestire un sito web, la scelta dell'hosting giusto è cruciale per assicurare velocità, affidabilità e un'assistenza senza pari.

In questo contesto, Serverplan si distingue offrendo soluzioni di web hosting su server condiviso progettate per garantire prestazioni ottimali e un supporto imbattibile.

L'hosting condiviso di Serverplan fornisce non solo velocità, ma anche affidabilità e un supporto eccellente. Scegliere la soluzione giusta è fondamentale per assicurare che il tuo blog, e-commerce o portale online sia facilmente accessibile agli utenti.

Serverplan offre diverse opzioni di hosting condiviso, ognuna dotata di funzionalità chiave per garantire un'esperienza web ottimale.

Tutte le soluzioni di hosting condiviso di Serverplan includono il dominio gratis per sempre, caselle email con IMAP, antivirus e antispam, traffico illimitato e certificato SSL con tecnologia Let’s Encrypt. Inoltre, i server dispongono di dischi SSD che assicurano velocità e tempi di caricamento ottimizzati.

Serverplan: piano StarterKit a soli 26€ all'anno

Tra le opzioni offerte, il piano StarterKit si presenta come una scelta conveniente, disponibile a soli 26 euro + IVA all'anno.

Questo piano include 1 dominio gratis per sempre con estensioni incluse come .it/.eu, 5 GB di spazio SSD, 5 account email, traffico illimitato e 1 database MySQL su SSD.

Un vantaggio significativo è la presenza di WordPress preinstallato, che semplifica la gestione del blog senza la necessità di installazioni manuali.

Inoltre, Serverplan offre aggiornamenti automatici di WordPress, garantendo un sito sempre aggiornato, sicuro e immune da vulnerabilità.

Se stai pianificando il lancio di un nuovo sito web o desideri migliorare le prestazioni del tuo sito esistente, Serverplan si presenta come un partner affidabile, offrendo soluzioni di hosting professionale che combinano prestazioni eccellenti con una convenienza senza precedenti.

Scegli Serverplan per dare il via al progetto del tuo sito web con la certezza di ottenere il massimo valore per il tuo investimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.