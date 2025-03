Risparmia con Lyca Mobile 5G: 150GB a 5,99€ al mese con due mesi gratis

Se sei spesso in viaggio per lavoro, sai quanto sia fondamentale avere una connessione affidabile e un piano telefonico che non ti lasci senza giga nei momenti cruciali. Che tu debba rispondere alle email, partecipare a riunioni online o semplicemente usare il navigatore in una città che non conosci, la scelta della tariffa giusta può fare la differenza.

Con la nuova offerta di Lyca Mobile 5G, puoi avere 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati e 8GB di roaming in UE a soli 5,99€ al mese, senza vincoli e con due mesi di rinnovo gratuiti.

Dettagli dell’offerta

L’offerta, disponibile per chi effettua la portabilità del numero, include:

150GB di traffico dati in 5G

in 5G Minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali

verso numeri nazionali 8GB di roaming in UE

Prezzo mensile di 5,99€

Due mesi di rinnovo gratuiti per i nuovi clienti

Questa tariffa è riservata esclusivamente agli utenti che passano a Lyca Mobile online e offre un costo fisso senza vincoli contrattuali.

Una rete affidabile su tecnologia Vodafone

Lyca Mobile opera sulla rete Vodafone, garantendo una copertura ampia e un servizio stabile. Il supporto al 5G assicura velocità di connessione elevate, rendendo l’offerta interessante per chi cerca un piano conveniente senza rinunciare alle prestazioni.

Flessibilità e assenza di vincoli

Uno dei punti di forza dell’offerta è la totale assenza di controlli sul credito o contratti a lungo termine. Gli utenti possono attivare e disattivare il piano liberamente, senza il rischio di costi nascosti o penali in caso di interruzione del servizio.

Roaming in UE e servizi digitali

Il piano include 8GB di roaming dati in Europa, permettendo di navigare senza costi aggiuntivi durante i viaggi all’interno dell’UE. Inoltre, Lyca Mobile mette a disposizione un’app mobile per gestire il proprio account, controllare il consumo di dati e ricaricare il credito con pochi clic. Per conoscere l'offerta completa di Lyca Mobile clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.