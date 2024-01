RISPARMIA con la tastiera Logitech SENZA FILI in SUPER SCONTO!

Logitech è da sempre una delle eccellenze nel campo delle periferiche per computer, e con l'avanzare della tecnologia e il cambiamento delle esigenze dei clienti, ha sempre saputo adattarsi al meglio. La tastiera senza fili di cui ti parliamo oggi ne è un chiaro esempio! E puoi aggiudicartela a un prezzo esageratamente basso con una gustosa offerta!

Infatti da oggi puoi acquistare su Amazon in offerta la tastiera Logitech K380 a soli 35,59€, con uno sconto dell'11% sul prezzo più basso recente, e ben 23€ risparmiati sul prezzo originale del prodotto!

Comoda e compatta, a un prezzo SUPER!

Si tratta di un gioiellino: le piccole dimensioni della tastiera favoriscono una minore estensione delle braccia e una ottima postura, mentre i tasti concavi con profilo ribassato ti assicurano una digitazione fluida e con rumore ridotto.

Con questa tastiera Logitech K380 puoi collegarti a qualsiasi dispositivo wireless Bluetooth con supporto per la tastiera esterna. Niente paura per la compatibilità e la lettura dei tasti, perché possiede la mappa tasti e layout per Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS e perfino per Apple TV.

