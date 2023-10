Risparmia con la nuova offerta di Private Internet Access: VPN a soli 1,92 euro al mese

Il tuo periodo di ricerca di una VPN di qualità termina oggi. Se stavi cercando un modo sicuro per connetterti a internet con la possibilità di geolocalizzare la tua posizione in un altro Paese, servizio che non viene offerto da Google VPN o le VPN gratuite, un'opzione da considerare senza esitazioni è Private Internet Access, uno dei principali server VPN.

L'offerta prevede un prezzo mensile di 1,92 euro, che include uno sconto sul piano biennale con tre mesi extra gratuitamente.

Potrai accedere all'offerta visitando il sito ufficiale di Private Internet Access tramite il link qui sotto e seguendo una procedura online semplice.

Alla scoperta di Private Internet Access, la VPN del momento

Utilizzando Private Internet Access si possono ottenere diversi benefici. Questo servizio VPN, attraverso la crittografia del traffico dati e la protezione dai malware, garantisce un accesso sicuro a Internet, e inoltre ha una politica no log che impedisce il monitoraggio delle attività online degli utenti.

Da notare, inoltre, che gli utenti di Private Internet Access hanno accesso illimitato a Internet, senza restrizioni in termini di banda o traffico dati.

Grazie alla tecnologia di geolocalizzazione, gli utenti possono cambiare la loro posizione virtualmente in un luogo diverso, sfruttando una rete globale di server, e risultano esenti dalla censura e dai blocchi regionali per la navigazione sui siti web e l'utilizzo di app.

Private Internet Access è attualmente disponibile ad un costo di 1,92 euro al mese. L'offerta è valida con un piano biennale + 3 mesi aggiuntivi gratuiti ed è possibile scegliere di pagare anticipatamente con la garanzia di un rimborso totale entro 30 giorni dall'attivazione. Ulteriori informazioni sulla VPN sono disponibili cliccando sul link qui sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.