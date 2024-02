Risparmia con la Carta Oro Amex: scopri come ottenerla

Vuoi un’esperienza di acquisto vantaggiosa in tutti gli aspetti? Carta Oro Amex potrebbe davvero interessarti. Lascia che ti parliamo di questa carta di credito.

La famosa società statunitense American Express ha creato questa carta a favore di coloro che desirano risparmiare. La quota annuale, ad esempio, è gratuita per il primo anno (poi sarà di 20 euro al mese), mentre la linea di credito a cui potrai attingere arriva fino a 15.000 euro.

Grazie alla possibilità di rateizzare tutte le spese, potrai pianificare con calma gli acquisti o i pagamenti che dovrai fare. Ma c’è di più: uno sconto direttamente sull’estratto conto. Continua a leggere per sapere i particolari.

Carta Oro Amex: promozioni esclusive solo per i nuovi clienti

Se richiedi la Carta Oro Amex entro il 22 febbraio 2024, potrai ottenere un grande vantaggio: 250 euro di sconto sui tuoi acquisti se spendi almeno 3.000 euro nei primi 3 mesi dall'attivazione.

Non è soltanto per questo motivo che dovresti richiedere questa carta, poiché ci sono tanti altri vantaggi.

Uno di questi è un voucher da 50 euro per Vivaticket, un voucher da 50 euro per i viaggi e due ingressi gratuiti a una delle oltre 1.200 VIP Lounge. Inoltre, potrai accumulare punti per il programma Club Membership Rewards.

Detto questo, questa carta di credito è vantaggiosa per diversi motivi. Oltre alla possibilità di rateizzare le spese, avrai sconti esclusivi e vantaggi speciali. Se vuoi approfittare dell’offerta attuale, devi richiederla entro il 22 febbraio 2024 cliccando sul bottone qui sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.