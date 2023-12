Risparmia con Internxt: cloud storage gratuito fino a 10 GB

Il mondo digitale avanza a passi da gigante, e con esso cresce la necessità di spazio di archiviazione affidabile e sicuro. Internxt si presenta come la soluzione ideale per coloro che vogliono unire la praticità del cloud storage con la massima attenzione alla sicurezza e alla privacy.

I nuovi utenti hanno l'opportunità di abbonarsi a Internxt sfruttando l’attuale promo. Registrandosi, otterranno 10 GB di spazio di archiviazione cloud gratuito, una cifra generosa che supera molte offerte concorrenti.

Ma c'è di più: questo spazio è completamente protetto da una crittografia end-to-end, garantendo la massima sicurezza per i dati sensibili.

Con Internxt hai il controllo totale dei tuoi dati

Internxt si impegna a restituire a te, l'utente finale, il controllo totale dei tuoi dati. Utilizzando strumenti open source come Internxt Drive, Photos e Send, la piattaforma è progettata per garantire la massima riservatezza e sicurezza.

I tuoi dati vengono frammentati e crittografati prima ancora di lasciare il tuo dispositivo, offrendoti un livello di protezione senza precedenti.

La trasparenza di Internxt emerge dal fatto che il codice sorgente è pubblico su GitHub. Chiunque può esaminarlo, controllarlo e verificarlo, offrendoti la possibilità di vedere con i tuoi occhi il livello di impegno per la sicurezza.

La crittografia zero-knowledge AES-256 assicura che le tue password e altri dati sensibili non vengano mai memorizzati, mettendo il controllo completo dei tuoi file nelle tue mani.

Internxt non fa compromessi sulla sicurezza, con conformità completa alle normative GDPR e la certificazione ottenuta tramite Securitum, una società leader in penetration testing in Europa.

Multipiattaforma e compatibile anche con Linux, il servizio offre un cloud sicuro per archiviare foto, video e documenti, con la comodità della sincronizzazione automatica su tutti i tuoi dispositivi.

La buona notizia è che puoi iniziare subito: crea un account gratuito su Internxt e ottieni l'accesso completo alla suite di servizi senza alcun costo iniziale.

Con 2 GB gratuiti alla registrazione e la possibilità di espandere fino a 10 GB, Internxt rende il risparmio non solo conveniente, ma anche sicuro e affidabile.

