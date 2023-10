Risparmia con il Conto Deposito Illimity a tassi fissi fino al 5,75%

Se stai cercando un conto risparmio sicuro che offra rendimenti elevati, prendi in considerazione l’offerta di Illimity, che prevede un tasso lordo fino al 5,75% per piani non svincolabili della durata di 36 mesi o più.

In esclusiva per gli utenti Illimity Premium, il conto deposito matura un tasso netto del 4,25%. Ad esempio, con un deposito di 10.000 euro potrai guadagnare 425 euro in tre anni.

Anche se è prevista un'imposta di bollo annua dello 0,20%, che ammonta a 60 euro in tre anni, il guadagno totale sarà comunque di 365 euro.

Il conto deposito non vincolato offerto da Illimity presenta una serie di opzioni, ognuna con il proprio livello di comodità.

La linea di deposito prevede un versamento minimo di 1.000 euro, mentre il limite massimo è di 20 milioni di euro. Inoltre ha una durata minima di 6 mesi e matura interessi al tasso dell'1,50%.

Tutto quello che devi sapere sul Conto Deposito Illimity Premium

Esistono opzioni alternative con Illimity che offrono un termine più breve di 12 mesi, con un tasso lordo del 3,50%.

Sono disponibili anche opzioni dalla durata di 18 e 24 mesi, che offrono tassi lordi rispettivamente del 3,75% e del 4,50%. Le opzioni a più lungo termine, invece, di 36, 48 e 60 mesi, garantiscono un tasso lordo fisso del 5,75%.

Per sfruttare questa offerta a tempo limitato, che termina il 30 ottobre 2023, devi prima creare un conto premium.

Così facendo avrai anche la possibilità di depositare fondi sul tuo conto (al tasso del 2,50% annuo lordo fino al 1° febbraio 2024) e di evitare il pagamento dell'imposta di bollo sul conto corrente (fino al 01/02/2024).

Inoltre, potrai usufruire di altri vantaggi, come i bonifici istantanei gratuiti e una carta di credito e una carta di debito internazionale senza canone (con prelievi gratuiti fino a 100 euro). Prenditi un momento per valutare se passare a Illimity.

