Risparmia con Fineco: conto corrente gratuito per un anno

Stai cercando un conto corrente conveniente e ricco di vantaggi? Fineco, la banca online leader in Italia, ti propone un'offerta imperdibile: 12 mesi di canone zero per tutti i nuovi clienti che aprono un conto entro il 30 settembre 2024.

Fineco offre numerosi vantaggi, fornendo un'esperienza unica e personalizzata: potrai gestire i tuoi soldi in modo semplice e comodo, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento grazie alla piattaforma online.

Tra le funzionalità più interessanti segnaliamo la possibilità di prelevare senza carta agli Atm Unicredit: basta un codice QR e il tuo smartphone. Passando ai servizi, con Fineco puoi inviare bonifici istantanei, ma anche regolari sia in Italia che verso l'estero: sono illimitati e senza costi, verso 250 Paesi e in 20 valute diverse.

Altri servizi che ti segnaliamo: versamenti self-service h24 e senza costi agli sportelli, pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte, possibilità di diversificare liquidità e investimenti in diverse valute senza commissioni di cambio, grazie alle funzionalità multivaluta.

Hai bisogno di aiuto? Fineco ti offre assistenza 24/7, anche via SMS. Puoi richiedere il Telepass, ricaricare il tuo cellulare senza commissioni e molto altro ancora. Aprire un conto Fineco è semplice e soprattutto veloce: basta compilare la procedura online entro il 30 settembre 2024. L'apertura va finalizzata, poi, entro il 31 ottobre, mentre i 12 mesi gratuiti verranno attribuiti automaticamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com