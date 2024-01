Risparmia con Carta YOU MasterCard: zero commissioni ogni anno

Se il tuo obiettivo è semplificare i pagamenti e risparmiare, Carta YOU MasterCard è la risposta ideale. Questa carta di credito si distingue per l'assenza totale di commissioni annuali e di costi di attivazione, rendendola una scelta conveniente per chi desidera un metodo di pagamento versatile.

Carta YOU offre una flessibilità unica nei prelievi e negli acquisti internazionali. Con la possibilità di prelevare denaro contante in tutto il mondo senza alcuna commissione e senza costi aggiuntivi sugli acquisti internazionali, diventa il compagno di viaggio ideale, ampliando le opportunità di utilizzo in oltre 36 milioni di punti di accettazione globali.

Carta YOU: attivazione rapida e vantaggi extra

L'attivazione di Carta YOU è pensata per essere rapida e senza complicazioni. Gli utenti possono attivare la carta autonomamente attraverso un link inviato via email, con un processo digitale che richiede solamente un documento di identità e un codice OTP inviato tramite SMS.

Oltre all'assenza di commissioni annuali, Carta YOU offre diversi vantaggi extra, tra cui un'assicurazione di viaggio gratuita.

Inoltre, la carta permette pagamenti differiti senza interessi fino a 7 settimane, offrendo una gestione flessibile delle finanze.

Le opzioni di pagamento frazionato consentono ai titolari di decidere mensilmente la percentuale del saldo da saldare, con un minimo del 3% del totale dovuto.

Per garantire transazioni sicure e protette, Carta YOU usa le più recenti tecnologie, tra cui il sistema MasterCard SecureCode.

Questa funzionalità assicura che gli acquisti, sia online che fisici, siano effettuati con la massima sicurezza. Scegli Carta YOU per una esperienza di pagamento senza commissioni, sicura e flessibile.

