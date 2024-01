RISPARMIA BEN 231€ su iPhone 15: SCONTO FOLLE su eBay

L'iPhone 15 è una meraviglia tecnologica con un display Super Retina XDR OLED all‑screen da 6,1", che offre una nitidezza straordinaria con una risoluzione di 2556 x 1179 pixel a 460 ppi. Con un sistema operativo iOS all'avanguardia e il potente processore A16 Bionic, questo dispositivo garantisce prestazioni avanzate e un'esperienza utente impeccabile.

La fotografia raggiunge nuove vette grazie alla fotocamera principale da 48MP e al teleobiettivo 2x da 12MP, mentre la fotocamera frontale da 12MP offre ritratti e selfie di alta qualità. La magia si manifesta nella capacità di regolare il fuoco dopo lo scatto, conferendo un tocco quasi magico alle immagini.

Il design dell'iPhone 15 si distingue per la "Dynamic Island", una finestra interattiva che fornisce notifiche e informazioni in tempo reale. La robustezza è garantita dalla scocca in alluminio aerospaziale e dal vetro posteriore colorato

Il cuore pulsante di questo dispositivo è il chip A16 Bionic, progettato come un motore di potenza per la fotografia computazionale, la modalità "Isolamento vocale" e prestazioni grafiche eccezionali, portando l'esperienza di gioco a nuovi livelli. Con la porta USB-C, l'iPhone 15 diventa ancora più versatile. In caso di emergenza, l'iPhone 15 offre funzioni di sicurezza vitali come il SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti.

Su eBay, oggi, è tempo di grosse offerte sugli smartphone: iPhone 15 viene messo in sconto del 22% e venduto al costo totale di 798,90€. Che grande affare!