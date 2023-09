Risparmia 85€ e blinda i tuoi dispositivi con McAfee Advanced

McAfee Advanced è il pacchetto perfetto per proteggere tutti i vostri dispositivi dalle minacce della rate: non ha infatti alcun limite al numero di dispositivi che potete collegare, a differenza di altre soluzioni, ed è dotato di tutte le funzionalità di sicurezza necessarie contro ogni tipologia di attacco.

L'offerta attuale permette di risparmiare 85€, rendendo possibile acquistare il piano a soli 64,95€, anziché 149,95€.

McAfee Advanced: l'antivirus più completo

McAfee Advanced include un efficace antivirus in grado di proteggere tutti i dispositivi dai malware più recenti. Individua in tempo reale la minaccia e la neutralizza prima che questa possa provocare danni.

Il pacchetto Advanced integra anche una VPN, con cui è possibile navigare in totale anonimato, proteggendo i dati di navigazione personali. Indirizzando il traffico verso dei server privati, informazioni importanti come la posizione vengono nascoste, ed è quindi possibile accedere ai siti e i contenuti senza alcuna limitazione geografica.

McAfee Advanced si propone anche di proteggere le vostre credenziali con un gestore password, dove memorizzare tutti i dati di accesso dei vostri account, in totale sicurezza, in modo che queste possano essere compilate in automatico quando necessario. Il firewall aggiuntivo controlla tutte le connessioni in ingresso e in uscita, permettendovi di bloccare quelle non autorizzate.

Tra le altre funzionalità, è anche presente un servizio di monitoraggio per l'identità, in grado di scandagliare la rete e avvertirvi nel caso siano presenti delle violazioni che interessano i vostri dati personali. Nel caso di furto di identità, un gruppo di esperti è pronto ad aiutarvi per recuperare tutto. Inoltre, grazie alla protezione sul furto o lo smarrimento del portafoglio, McAfee vi aiuterà a bloccare le carte e a rinnovarle.

McAfee Advanced analizza con dei punteggi il livello di sicurezza dei vostri dispositivi, suggerendovi le modifiche necessarie per rinforzare i punti deboli, in modo da garantire sempre una protezione robusta.

Risparmiate adesso per proteggere un numero illimitato di dispositivi.

