RISPARMIA 80€ sul Motorola G84: prezzo super accessibile su eBay

Il Motorola G84 offre un'esperienza multimediale coinvolgente grazie al suo ampio display pOLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel). La frequenza di aggiornamento fluida a 120 Hz e il supporto HDR10+ assicurano colori vividi e neri profondi per un'esperienza visiva straordinaria. Al cuore di questo dispositivo c'è il processore Qualcomm Snapdragon 695 octa-core, che garantisce prestazioni super affidabili.

La fotocamera del Moto G84 vanta un sistema triplo sulla parte posteriore, con un obiettivo principale da 50MP per foto ultra-risolute, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP per paesaggi mozzafiato e un sensore di profondità da 2MP per ritratti con effetto bokeh. Inoltre, la fotocamera frontale da 16MP offre selfie di alta qualità.

Con una batteria capiente da 5000 mAh, il Moto G84 assicura un'autonomia di lunga durata per un utilizzo prolungato e supporta la ricarica rapida TurboPower 30W per recuperare energia in modo veloce. Per quanto riguarda la memoria e l'archiviazione, il dispositivo offre 4GB o 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile con scheda microSD fino a 1TB.

Il Moto G84 è dotato di Android 13 con l'interfaccia My UX di Motorola, che offre un'esperienza utente pulita e intuitiva, con aggiornamenti software garantiti per 2 anni. Altre caratteristiche includono il supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e NFC per pagamenti contactless.

Oggi, su eBay, è presente uno sconto del 27% sul Motorola G84 che viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 219,99€. Approfittane subito!