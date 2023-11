RISPARMIA 800€ sulla Smart TV 4K Panasonic con la MAXI OFFERTA di Amazon

Panasonic è rinomata per la produzione di una vasta gamma di prodotti, tra cui televisori, elettrodomestici, apparecchiature per ufficio e molto altro. Oggi su Amazon è presente uno sconto davvero folle sulla smart TV 4K di Panasonic in sconto del 44%, con 800€ di risparmio e un prezzo finale di 999€.

Lo sconto sulla smart TV Panasonic è davvero shock

Il televisore di Panasonic, dotato della tecnologia OLED 4K, offre un'esperienza visiva eccezionale con colori vivaci, un elevato contrasto e neri profondi che rendono ogni immagine più coinvolgente. Questo straordinario display è supportato dal processore HCX PRO AI, che porta la resa delle immagini a nuovi livelli di accuratezza del colore, contrasto e nitidezza.

Ma la qualità dell'immagine è solo una parte dell'equazione. Questo televisore è dotato di diffusori integrati di alta qualità e della potente tecnologia audio Dolby Atmos. Questa combinazione offre un'esperienza audio che sfida ogni aspettativa, portando chiarezza, ricchezza e profondità al tuo spazio grazie a un coinvolgente palcoscenico virtuale 3D.

La tecnologia Dolby Vision IQ regola dinamicamente il televisore in base alle condizioni di luce ambiente, garantendo una qualità visiva ottimale in ogni momento. Inoltre, il supporto per vari formati HDR, tra cui Dolby Vision, HLG, HDR10 e l'adattivo HDR10+, assicura che la luminosità e i colori siano ottimizzati in modo impeccabile, scena dopo scena.

Per completare il pacchetto, il televisore offre una funzione speciale chiamata Netflix Adaptive Calibrated Mode, che ottimizza le immagini in base alla luminosità circostante per garantire la visione dei contenuti Netflix con la stessa qualità con cui sono stati concepiti dai registi.

Oggi su Amazon è presente un mega sconto del 44% (-800€) sulla smart TV 4K Panasonic per un prezzo d'acquisto finale di 999€.

