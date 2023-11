RISPARMIA 740€ sul TV Samsung Neo 4K e da 55 pollici: SCONTO INCREDIBILE (-47%)

Samsung offre una vasta gamma di televisori che spaziano dalle serie di punta con tecnologie all'avanguardia alle opzioni più accessibili e funzionali. Oggi il TV Samsung QLED da 55 pollici e 4K è in sconto del 47% con un risparmio di ben 740€ e un prezzo finale di 849,99€.

Risparmio assurdo sul TV Samsung con l'offerta di eBay

Il televisore Samsung QE55QN85CATXZT offre un'esperienza visiva eccezionale con un generoso schermo da 55 pollici (139,7 cm) e una risoluzione massima di 4K Ultra HD (3840 x 2160 Pixel), garantendo immagini nitide e dettagliate. La tecnologia del display utilizzata è il Neo QLED, che sfrutta la Quantum Matrix Technology per un rapporto di contrasto dinamico straordinario.

Con un design piatto e un rapporto d'aspetto nativo di 16:9, questo televisore incorpora una tecnologia di retroilluminazione LED avanzata chiamata Mini LED, che contribuisce a una luminosità e chiarezza superiori. La frequenza di aggiornamento nativo di 120 Hz assicura una riproduzione fluida delle immagini, ideale per il gaming e l'esperienza visiva in generale.

In termini di funzionalità, il QE55QN85CATXZT è una Smart TV con sistema operativo Tizen, offrendo accesso a una vasta gamma di app e servizi online. Supporta la connessione Wi-Fi e dispone di due sintonizzatori per la ricezione di segnali digitali e analogici, con formati come DVB-C, DVB-S2 e DVB-T2.

Il sistema audio è potente, con 60 W di potenza in uscita (RMS) e tecnologie avanzate come Dolby Atmos, Q-Symphony, Amplificatore attivo della voce (AVA), e Canale di ritorno audio avanzato (eARC). La connettività è garantita con opzioni come Wi-Fi, Bluetooth e collegamento ethernet LAN. Con la possibilità di mirroring dello schermo e del suono, oltre a funzionalità Smart TV avanzate, il QE55QN85CATXZT rappresenta una scelta completa per un'esperienza di intrattenimento di alta qualità.

Su eBay oggi è possibile acquistare il TV Samsung 4K da 55 pollici con uno sconto del 47% (-740€) e un prezzo finale di 849,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.