Risparmia 60€ col Monitor HP 24'' PC V24ie grazie alla MAXI OFFERTA

Uno schermo per il tuo PC è come la tua finestra digitale sul mondo: ti fa vedere tutto quello ce vuoi, quando vuoi, che sia per lavoro o per svago. Ebbene, se stai pensando di acquistarne uno per migliorare la tua postazione, o addirittura montare un secondo schermo, non puoi lasciarti scappare l'occasione che HP ti offre oggi.

Infatti puoi acquistare in offerta su Amazon il monitor HP PC V24ie da 24 pollici a soli 99,99€, con un grandissimo sconto del 38%, che equivale a ben 60€ risparmiati!

Un taglio di prezzo esagerato per il monitor HP!

Questo monito in offerta ha dalla sua uno schermo con pannello IPS da 23,8 pollici, Full HD (1920 x 1080p) a 75 Hz, 250 Nits di luminosità, e un tempo di Risposta 5 ms. Ciò significa che avrai delle prestazioni ottime sia per il gioco, sia soprattutto per il lavoro.

Infatti anche il posizionamento è fondamentale, con il display inclinabile in avanti di 5° o all'indietro di 23°, con angolo di visualizzazione orizzontale di 178°. A livello di design il monitor HP PC V24ie da 24 pollici presenta le cornici sottili su 3 lati, il logo satinato grigio al centro, la piantana verticale bilanciata che lo rende stabile su qualsiasi superficie.

