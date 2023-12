RISPARMIA 331€ sul Samsung Galaxy S23: OFFERTA FUORI DI TESTA

Samsung è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni. Così come, a non averne bisogno, sono i suoi smartphone, in particolar modo i top di gamma, tra cui figura sicuramente l'S23 che oggi è in sconto del 34% su eBay per un costo finale di 648,90€.

Samsung Galaxy S23: risparmio assurdo con questo sconto

Il Samsung Galaxy si presenta come un dispositivo mobile all'avanguardia, offrendo un'esperienza visiva eccezionale grazie al suo display da 6,1 pollici con risoluzione di 2340x1080 pixel (FHD+) e una straordinaria luminosità di 1750 nit. La frequenza di aggiornamento adattiva, variabile tra 48 Hz e 120 Hz, garantisce un'ottimizzazione dinamica in base alle necessità, fornendo un'esperienza visiva fluida e reattiva. Sotto il cofano, il Samsung Galaxy è alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen 2, un Octa-Core progettato per offrire prestazioni elevate e una gestione efficiente delle applicazioni Android. Questo processore si traduce in un'esperienza utente veloce e senza intoppi. Per quanto riguarda la fotografia, il dispositivo è dotato di una fotocamera principale all'avanguardia, con una fotocamera ultra-grandangolare da 12,0 MP, una fotocamera grandangolare da 50,0 MP, e un teleobiettivo da 10,0 MP. Questa combinazione offre una versatilità straordinaria per catturare immagini nitide e dettagliate in una varietà di situazioni. La fotocamera frontale da 12,0 MP assicura selfie chiari e dettagliati. La batteria da 3.900 mAh offre una buona autonomia, consentendo agli utenti di utilizzare il loro dispositivo per lunghe sessioni senza preoccuparsi troppo della ricarica. Le dimensioni compatte del telefono lo rendono ergonomico e facile da maneggiare. Inoltre, il Samsung Galaxy offre sicurezza avanzata con la certificazione IP68 per la resistenza all'acqua e la presenza di un sensore di impronte digitali. Acquista il Samsung Galaxy S23 al 34% di sconto! Oggi, su eBay, è possibile risparmiare 331€ sul Samsung Galaxy S23 grazie allo sconto attivo del 34% e il prezzo finale di 648,90€.

