RISPARMIA 300€ sull'iPhone 14: SCONTO FOLLE su eBay

L'iPhone 14 è una vera e propria perla tecnologica, progettata per stupire con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Con una risoluzione di 2532 × 1170 pixel e una densità di 460 ppi, ogni dettaglio prende vita su questo straordinario schermo OLED all‑screen. La resistenza a schizzi, gocce e polvere è garantita dal rating IP68. Alimentato dal potente chip A15 Bionic, con CPU 6‑core (2 performance core e 4 efficiency core), GPU 5‑core e Neural Engine 16‑core, l'iPhone 14 offre prestazioni eccezionali.

La doppia fotocamera posteriore da 12MP + 12MP cattura immagini sorprendenti, mentre la fotocamera frontale TrueDepth da 12MP consente selfie e scatti di gruppo dettagliati. Con iOS 16, la personalizzazione raggiunge nuovi livelli, consentendo di mettere in primo piano soggetti fotografici sulla schermata di blocco.

La batteria dell'iPhone 14 Plus offre l'autonomia migliore di sempre, garantendo un giorno intero di utilizzo. La fotocamera principale migliorata e la modalità Azione per riprese stabili rendono ogni scatto un capolavoro. La modalità Cinema, inoltre, offre automaticamente una messa a fuoco cinematografica durante le registrazioni in 4K a 24 fps.

Con il chip A15 Bionic, l'iPhone 14 è incredibilmente veloce e efficiente dal punto di vista termico, garantendo prestazioni ottimali anche nei giochi più impegnativi e nelle app di realtà aumentata. Un concentrato di tecnologia e stile che eleva l'esperienza utente a nuove vette.

Su eBay oggi è possibile acquistare iPhone 14 in offerta con uno sconto del 29% che vi farà risparmiare 300€ sul prezzo di listino, costo totale 729,90€. Approfittane subito e non perdere questa occasione!