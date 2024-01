RISPARMIA 300€ sul Motorola razr 40: SCONTATISSIMO su Amazon

Il Motorola Razr 40 rappresenta l'evoluzione dell'iconico smartphone, reinventato con un display flessibile FHD+ pOLED da 6.9 pollici e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, che offre un'esperienza visiva fluida e coinvolgente. Questo display flessibile, brevettato con la tecnologia Tear-Drop, si piega senza lasciare segni, consentendo una flessibilità senza precedenti nel design.

Rivoluziona il tuo stile con il design compatto e le colorazioni di tendenza del Razr 40, che include anche una raffinata finitura in pelle vegana, aggiungendo un tocco di eleganza e sostenibilità al dispositivo. Con Flex View, è possibile posizionare il Razr 40 in diverse angolazioni, aprendo la porta a modalità completamente nuove per scattare foto, creare e interagire con il dispositivo.

La fotocamera esterna da 64MP con stabilizzazione ottica cattura immagini brillanti da ogni angolazione, mentre la fotocamera interna da 32MP con tecnologia Quad Pixel garantisce selfie luminosi e nitidi in qualsiasi condizione di luce.

Vivi la tua giornata senza preoccupazioni grazie alla batteria da 4200mAh, che assicura una durata sufficiente per affrontare tutte le tue attività quotidiane. Inoltre, la possibilità di ricaricare velocemente con il caricatore TurboPower da 33W o in modalità wireless aggiunge un livello di comodità e praticità alla tua esperienza d'uso.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto in formato extra large sul Motorola razr 40 del 33% che viene venduto al costo finale e totale di 599€.