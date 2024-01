RISPARMIA 300€ su iPhone 14: PREZZO FOLLE su eBay

L'iPhone 14 promette un'esperienza rivoluzionaria grazie alle sue caratteristiche avanzate. Il display Super Retina XDR da 6,1" offre una risoluzione di 2532 x 1170 pixel a 460 ppi, garantendo immagini nitide e dettagliate. La resistenza a schizzi, gocce e polvere con rating IP68 assicura la durabilità del dispositivo.

Alimentato dal potente Chip A15 Bionic, con CPU 6-core e GPU 5-core, il telefono offre prestazioni straordinarie, ideali per giochi impegnativi e applicazioni di realtà aumentata. Il Neural Engine 16-core contribuisce a migliorare l'intelligenza artificiale del dispositivo.

La fotocamera posteriore doppia da 12MP + 12MP e la fotocamera frontale TrueDepth da 12MP consentono scatti straordinari e selfie dettagliati. La modalità Azione garantisce stabilità nelle riprese, mentre la modalità Cinema offre una messa a fuoco automatica sui soggetti principali, con la possibilità di registrare in 4K a 24 fps.

Con iOS 16, l'utente può personalizzare la schermata di blocco in modi innovativi, evidenziando il soggetto delle foto. Una funzione di rilevamento incidenti rende l'iPhone 14 in grado di chiamare i soccorsi in caso di grave incidente d'auto, assicurando la sicurezza degli utenti. L'autonomia della batteria è migliorata, garantendo una giornata intera di utilizzo. Il design interno è stato ottimizzato per una migliore efficienza termica.

