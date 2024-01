RISPARMIA 300€ su iPhone 14: occasione IMPERDIBILE

Nonostante l'uscita della serie 15, i precedenti iPhone, in particolar modo quelli non lontani nel tempo, rappresentano dei veri e propri top di gamma ancora oggi. Per questo motivo, lo sconto presente su eBay su iPhone 14 merita attenzione: 29% per un risparmio di 300€ e un costo finale di 729,90€.

Mega sconto su eBay sull'iPhone 14: pazzesca offerta

Con iOS 16, l'esperienza su iPhone 14 raggiunge nuovi livelli di personalizzazione e funzionalità avanzate. Ora puoi dare un tocco unico alla schermata di blocco, mettendo in primo piano soggetti delle tue foto, mentre data, ora e altre informazioni si integrano armoniosamente nello sfondo. Una delle caratteristiche di sicurezza più avanzate è il Rilevamento Incidenti, che consente a iPhone 14 di riconoscere gravi incidenti d'auto e, se necessario, chiamare automaticamente i soccorsi. La batteria raggiunge un nuovo apice di autonomia, garantendo un'eccezionale durata che accompagna senza problemi l'intera giornata. La fotocamera principale, più sofisticata che mai, offre scatti sensazionali in ogni condizione di luce, compresa la fotografia notturna. La modalità Azione garantisce stabilità alle tue riprese anche durante attività dinamiche come corse o escursioni impegnative. La modalità Cinema per le registrazioni si adatta automaticamente, mettendo a fuoco il soggetto principale, offrendo un tocco cinematografico con registrazione in 4K a 24 fps. Al cuore di tutte queste innovazioni c'è il potente chip A15 Bionic, con GPU 5-core, garantendo prestazioni eccellenti anche nei giochi più impegnativi e nelle app di realtà aumentata. Con uno schermo Super Retina XDR OLED all-screen da 6,1 pollici, resistenza agli schizzi, gocce e polvere con rating IP68, e un design interno ottimizzato per l'efficienza termica, iPhone 14 è la perfetta combinazione di potenza, stile e funzionalità avanzate. Acquista iPhone 14 risparmiando 300€ su eBay Oggi, su eBay, è tempo di affari: iPhone 14 è in sconto del 29% (-300€) e viene venduto al prezzo totale di 729,90€. Approfittane subito!

