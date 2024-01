RISPARMIA 280€ sul Samsung Galaxy S23: Amazon impazzisce, SCONTO OUTLET

Samsung è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni e dopo il lancio del suo nuovo S24 piovono gli sconti sull'S23, ancora a livello di un top di gamma e oggi, su Amazon, lo sconto attivo è del 29% per un costo finale di 699€.

Maxi sconto del 29% sul Samsung Galaxy S23 su Amazon

Preparati a un'esperienza fotografica senza precedenti con il Galaxy S23, completo di un caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida. Con una galleria ricca di scatti notturni epici, grazie all'IA migliorata di Nightography, ogni momento buio diventa una possibilità di catturare dettagli brillanti e colorati, che tutti vorranno condividere.

La fotocamera grandangolare da 50 MP si unisce al potente processore Snapdragon 8 Gen 21, lavorando in perfetta sincronia per catturare istantanee ad alta risoluzione. Grazie alla tecnologia Ottimizzazione Dettagli, ogni scatto risulta più nitido e dettagliato, anche quando ingrandito per rivelare ulteriori particolari.

Ma il Galaxy S23 non è solo fotocamera e processore. Il suo rivoluzionario processore garantisce prestazioni ottimali per lo streaming di giochi e video, mentre la batteria a lunga durata ti accompagna in giornate epiche senza il timore di rimanere a corto di energia. Quando fermarsi non è un'opzione, il Galaxy S23 è pronto a tenere il passo con te, garantendo un'esperienza continua di intrattenimento senza interruzioni.

Quindi, anche se la notte avanza e il sonno sembra essere un lontano pensiero, puoi continuare a giocare e guardare i tuoi programmi preferiti senza preoccuparti della batteria. Grazie alla combinazione di una batteria a lunga durata e alla ricarica rapida, il Galaxy S23 è sempre pronto per le tue avventure più audaci, dalle prime luci dell'alba fino al tramonto.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 29% sul Samsung Galaxy S23 che viene venduto al prezzo finale d'acquisto di 699€.

