RISPARMIA 250€ sull'iPhone 15: PROMOZIONE pazzesca su eBay

L'iPhone 15 rappresenta un balzo avanti nell'innovazione tecnologica di Apple, con un design raffinato e funzionalità avanzate. Dotato di un luminoso display Super Retina XDR OLED da 6,1" e un potente processore A16 Bionic, offre un'esperienza fluida e coinvolgente.

La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x da 12MP cattura immagini di alta risoluzione, mentre la fotocamera frontale da 12MP permette ritratti impeccabili. La sicurezza è garantita da Face ID tramite la fotocamera TrueDepth, mentre la resistenza all'acqua e alla polvere è certificata con il rating IP68.

La "Dynamic Island" mostra notifiche e attività in tempo reale, offrendo un accesso immediato a varie funzioni. La nuova fotocamera principale offre scatti dettagliati e vibranti. Il chip A16 Bionic alimenta funzioni avanzate come la fotografia computazionale e l'isolamento vocale nelle chiamate, garantendo prestazioni grafiche eccezionali e un'autonomia duratura.

La porta USB-C consente di caricare l'iPhone 15 utilizzando lo stesso cavo di Mac o iPad, semplificando la tua esperienza di ricarica. In caso di emergenza, l'iPhone 15 offre funzioni di sicurezza come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti. Apple si impegna per la tua privacy e l'ambiente, utilizzando materiali riciclati e creando dispositivi accessibili a tutti.

Su eBay, oggi, è possibile risparmiare 250€ (20% + 10€ con il codice sconto PSPRFEB24) sull'iPhone 15 che viene venduto al costo totale e finale di 779,90€. Non perdere questa enorme occasione!