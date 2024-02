RISPARMIA 240€ sull'acquisto di iPhone 15: maxi sconto attivo su eBay

La nuova linea di iPhone 15 ha riscosso un enorme successo fin dal day one e dalla sua prima pubblicazione e oggi, su eBay, viene scontato del 23% e viene venduto al costo finale e totale di 789,90€.

Sconto XL su eBay: risparmia 240€ sull'iPhone 15

L'Apple iPhone 15 5G segna un nuovo traguardo nell'evoluzione degli smartphone, offrendo un'esperienza senza precedenti grazie a una serie di innovazioni e funzionalità avanzate. Il suo display Super Retina XDR OLED all‑screen da 6,1" regala una qualità visiva straordinaria, con una risoluzione di 2556 × 1179 pixel e una densità di 460 ppi.

Al centro di questa potenza si trova il processore A16 Bionic, un vero e proprio motore di prestazioni. La fotocamera principale da 48MP offre la possibilità di catturare immagini ad altissima risoluzione e dettagli straordinari, mentre la nuova magia della messa a fuoco dinamica consente di regolare il fuoco anche dopo lo scatto, trasformando ogni foto in un capolavoro.

La Dynamic Island rappresenta un'innovazione nell'interfaccia utente, permettendo di visualizzare notifiche e attività in tempo reale senza interruzioni, mentre la robustezza di iPhone 15 è garantita dalla scocca in alluminio aerospaziale e dal vetro posteriore infuso direttamente nel materiale.

In termini di sicurezza, l'iPhone 15 offre il Face ID, un sistema di riconoscimento del volto tramite la fotocamera TrueDepth, e funzioni di sicurezza progettate per situazioni di emergenza, come il SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti. Con il nuovo connettore USB-C, caricare l'iPhone 15 diventa ancora più semplice e versatile.

Su eBay, oggi, è presente e disponibile un mega sconto del 23% sull'iPhone 15 (-240€) che viene venduto al costo finale d'acquisto di 789,90€. Approfittane adesso!

