RISPARMIA 230€ su iPhone 14: follia su Amazon

iPhone 14, nonostante l'uscita di iPhone 15 rimane un top di gamma e spesso è soggetto a sconti e offerte e interessante e oggi, proprio iPhone 14, viene scontato del 26% su Amazon per un costo finale d'acquisto di 649€.

iPhone 14 ad un prezzo top su Amazon

L'iPhone 14 rappresenta l'epitome dell'innovazione tecnologica, offrendo prestazioni avanzate e funzionalità all'avanguardia. Dotato della tecnologia cellulare 5G, assicura connettività ultraveloce per soddisfare ogni esigenza di comunicazione e navigazione online.

Il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici regala un'esperienza visiva mozzafiato, offrendo colori vividi e dettagli straordinari per un'immersione totale nel mondo digitale. Inoltre, la resistenza all'acqua e al Ceramic Shield garantiscono una protezione senza precedenti, conferendo al dispositivo una robustezza all'avanguardia nel settore.

Al cuore di questo straordinario smartphone batte il chip A15 Bionic, dotato di una GPU 5-core che assicura prestazioni fulminee in ogni situazione. Questo chip alimenta anche il sistema di fotocamere evoluto dell'iPhone 14, consentendo di catturare scatti più belli e dettagliati in ogni condizione di luce.

La batteria dell'iPhone 14 è un'altra caratteristica da non sottovalutare, con una durata che ti permette di godere fino a 20 ore di riproduzione video senza interruzioni, garantendo così un'affidabilità senza pari per tutta la giornata. Per gli amanti della fotografia e della videografia, l'iPhone 14 offre una modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi, così come la modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30 fps, che consente di creare contenuti mozzafiato direttamente dal palmo della tua mano.

Su Amazon, oggi, è disponibile un mega sconto del 26% su iPhone 14 che viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 649€. Approfittane subito e non perdere questo grande affare!

