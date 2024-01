RISPARMIA 221€ sul Motorola Edge 40: FOLLIA su eBay

Il Motorola Edge 40 si presenta come uno smartphone Android completo e all'avanguardia, capace di competere con i dispositivi più avanzati sul mercato. Uno dei suoi elementi distintivi è il display Touchscreen da 6.55 pollici, che offre una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, posizionando il Motorola ai vertici della categoria e garantendo un'esperienza visiva sorprendente.

Sul fronte delle funzionalità, il Motorola Edge 40 offre tutto ciò di cui un utente moderno ha bisogno. Grazie al modulo 5G, consente un trasferimento dati veloce e una navigazione su internet impeccabile, mentre la connettività Wi-fi e il GPS assicurano una connessione affidabile e precisa in ogni situazione.

Questo smartphone si distingue anche per la sua eccellente fotocamera da 50 megapixel, che consente di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione fino a 8165 x 6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Grazie a queste caratteristiche, il Motorola Edge 40 si posiziona come un punto di riferimento per la multimedialità.

Con uno spessore di soli 7.6mm, il Motorola Edge 40 si distingue anche per il suo design sottile e raffinato, che lo rende ancora più impressionante agli occhi degli utenti. Il Motorola Edge 40, quindi, rappresenta un'opzione eccellente per chi cerca uno smartphone potente, completo e dotato delle migliori tecnologie disponibili, offrendo prestazioni elevate e una qualità fotografica eccezionale.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare il Motorola Edge 40 in maxi promo con uno sconto del 44% per un prezzo finale d'acquisto di 278,90€.