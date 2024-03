RISPARMIA 201€ sul Samsung Galaxy A54: crolla il prezzo dello smartphone

Samsung è un'azienda che riesce ad offrire il massimo della qualità per ogni fascia di prezzo e oggi, su eBay, è presente un mega sconto del 40% sul Samsung Galaxy A54 che viene venduto al costo finale d'acquisto di 299€.

Sconto del 40% attivo sul Samsung Galaxy A54

Il Samsung Galaxy A54 si distingue come uno smartphone Android avanzato e completo, offrendo una gamma di funzionalità all'avanguardia che lo pongono in cima alla sua categoria. Dotato di un ampio display da 6.4 pollici e una risoluzione nitida di 2340 x 1080 pixel, offre un'esperienza visiva coinvolgente e dettagliata.

Una delle sue caratteristiche principali è il modulo 5G, che garantisce un trasferimento dati rapido e una navigazione su internet senza interruzioni, portando l'esperienza di connettività a un livello superiore. Il Samsung Galaxy A54 eccelle nel settore della multimedialità grazie alla sua fotocamera principale da 50 megapixel.

Questa fotocamera consente di catturare immagini di altissima qualità con una risoluzione impressionante di 8165 x 6124 pixel. Inoltre, offre la possibilità di registrare video in 4K a una risoluzione di 3840 x 2160 pixel, consentendo agli utenti di catturare ogni momento con dettagli vividi e chiarezza sorprendente.

Nonostante le sue potenti funzionalità, il Samsung Galaxy A54 mantiene uno spessore contenuto di soli 8.2mm, rendendolo non solo esteticamente gradevole, ma anche comodo da tenere in mano e da utilizzare quotidianamente. Questo design compatto lo rende particolarmente interessante per coloro che cercano uno smartphone performante ma leggero e maneggevole.

Su eBay, oggi, è presente e disponibile uno sconto in formato extra large sul Samsung Galaxy A54: 40% (pari a 201€) per un prezzo totale d'acquisto di 299€. Approfittane adesso!

