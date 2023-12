RISPARMIA 200€ sull'aspirapolvere Dyson senza fili: OFFERTA CLAMOROSA

Dyson ha acquisito, nel corso del tempo grazie alla qualità dei suoi prodotti, una presenza globale come marchio leader nel settore degli elettrodomestici. Oggi, su eBay, l'aspirapolvere Dyson è in sconto del 33% per un prezzo finale di 399€.

200€ di risparmio sul tuo prossimo aspirapolvere Dyson

Il Dyson Cyclone V10 Absolute è un aspirapolvere di alta qualità progettato per offrire una pulizia efficiente e senza sforzo. Questo modello, nel suo elegante colore marrone, si distingue per una serie di caratteristiche avanzate che lo rendono una scelta eccellente per la pulizia domestica.

Con una potenza di 525 W, il Dyson Cyclone V10 Absolute è alimentato da una batteria ricaricabile che fornisce una durata di utilizzo fino a 60 minuti con una singola carica. Il tempo di ricarica è rapidamente eseguito in soli 3.5 ore, garantendo che l'aspirapolvere sia sempre pronto per l'uso.

Il design senza fili rende il Dyson Cyclone V10 Absolute estremamente maneggevole, consentendo una pulizia senza limiti e facilitando l'accesso a diverse aree della casa. Con una capacità di 0,76 L e la tecnologia senza sacchetto, questo aspirapolvere offre un'esperienza di pulizia senza interruzioni.

Il Dyson Cyclone V10 Absolute è classificato come un modello di tipo stick, caratterizzato dalla sua versatilità e facilità d'uso. Il peso leggero di 2,67 kg lo rende comodo da maneggiare durante le sessioni di pulizia. Con un voltaggio di 25,2 V, il Dyson Cyclone V10 Absolute offre prestazioni affidabili e una pulizia completa in ogni angolo della tua casa.

Oggi, su eBay, è presente un'offerta clamorosa sull'aspirapolvere senza fili di Dyson che viene scontato del 33% (-200€) per un costo d'acquisto finale pari a 399€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.