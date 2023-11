RISPARMIA 200€ sul Lenovo Idepad 3, il notebook perfetto per studio e lavoro

Lenovo è un brand significativo nel mondo della tecnologia, noto per la sua gamma completa di prodotti, l'innovazione costante e la presenza globale. Su Amazon è possibile acquistare il notebook Lenovo Ideapad 3 risparmiando 200€ grazie allo sconto del 29%, prezzo finale: 499€.

Lenovo Idepad 3: il notebook per ogni occasione, maxi sconto

Il Lenovo IdeaPad 3 è un notebook che offre una solida combinazione di prestazioni e praticità. Dotato di un display da 15.6" FullHD IPS con risoluzione 1920x1080 e luminosità massima di 300nits, questo laptop assicura una visualizzazione chiara e dettagliata, riducendo al minimo i riflessi grazie alla tecnologia anti-glare.

Al cuore delle prestazioni di questo notebook c'è il processore Intel Core i5-1135G7, che garantisce un'ottima potenza in un design sottile e leggero. Questo processore offre prestazioni affidabili per gestire attività quotidiane e lavorative in modo efficiente.

Per quanto riguarda lo storage, l'IdeaPad 3 è dotato di un rapido 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe, espandibile fino a 512 GB. Questo assicura uno spazio sufficiente per archiviare documenti di lavoro in modo veloce e sicuro, migliorando l'esperienza complessiva di utilizzo.

La memoria RAM di 8GB (4GB Soldered DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200) contribuisce a un multitasking fluido e può essere espansa fino a 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200, offrendo ulteriore flessibilità per gestire applicazioni e attività più impegnative. La scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics offre una resa visiva di qualità per applicazioni grafiche leggere e l'intrattenimento multimediale.

Su Amazon è possibile risparmiare ben 200€ sul Lenovo Ideapad 3, un notebook pratico e affidabile, grazie allo sconto del 29%. Prezzo finale d'acquisto: 499€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.