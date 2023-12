Risparmia 200€ sul Lenovo Ideapad 3: il notebook DEFINITIVO per studio e lavoro

Il Lenovo IdeaPad 3 offre un'esperienza visiva straordinaria grazie al suo display da 15.6" FullHD IPS con una risoluzione nitida di 1920x1080. Con una luminosità massima di 300nits e una finitura anti-riflesso, questo notebook garantisce una visione chiara e confortevole, anche in condizioni di illuminazione variabili.

Al cuore delle prestazioni di questo dispositivo c'è il processore Intel Core i5-1135G7, che offre una potenza straordinaria su un notebook sottile e leggero.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, il Lenovo IdeaPad 3 è dotato di un 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe, espandibile fino a 512GB. Questo garantisce una memorizzazione veloce e sicura dei tuoi documenti di lavoro, consentendo un accesso rapido e affidabile.

La RAM da 8GB fornisce un supporto robusto per le attività quotidiane e può essere espansa fino a 12GB, consentendo una gestione più agevole di applicazioni e processi multitasking. La scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics arricchisce l'esperienza visiva, offrendo una riproduzione dei colori vivida e una gestione fluida dei contenuti multimediali. Inoltre, il design compatto e leggero del Lenovo IdeaPad 3 lo rende ideale per chi è in movimento

Oggi, su Amazon, è possibile risparmiare ben 200€ sull'acquisto del notebook Lenovo Ideapad 3, scontato del 29% e venduto a 499€.