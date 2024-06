RISPARMIA 200€ per MacBook Air da 13 pollici: con il 15% in meno è UNO SBALLO!

Immagina di avere tra le mani un laptop che non solo sembra incredibile ma che rende tutto ciò che fai più semplice e piacevole. Il MacBook Air 13" con chip M3 di Apple, che oggi ti costa 200€ in meno del solito, è proprio questo: un mix perfetto di potenza, eleganza e funzionalità avanzate.

Solo 1149€ al posto degli originali 1349€ grazie al 15% di sconto Amazon per un ribasso totale di 200€! Non perdere questa occasione incredibile.

Scopri le caratteristiche avanzate di questo notebook

Il MacBook Air 13" con chip M3 di Apple rappresenta un'evoluzione significativa nel mondo dei laptop, offrendo una combinazione perfetta di potenza, design elegante e funzionalità avanzate. Con un display Liquid Retina da 13,6", memoria unificata da 8GB, archiviazione SSD da 256GB, videocamera FaceTime HD 1080p e Touch ID, questo laptop è progettato per soddisfare le esigenze di studenti, professionisti e creativi. Disponibile nella raffinata colorazione Mezzanotte, il nuovo MacBook Air è il compagno ideale per chi cerca prestazioni elevate e un design all'avanguardia.

Questo computer viene fornito con 8GB di memoria unificata, che consente prestazioni fluide anche durante il multitasking. La memoria unificata significa che la RAM è integrata direttamente nel chip M3, garantendo un accesso più rapido ai dati e una maggiore efficienza. L'archiviazione SSD da 256GB offre ampio spazio per i tuoi documenti, foto, video e applicazioni, assicurando tempi di caricamento rapidissimi e una gestione dei file senza intoppi. Il design sottile e leggero del laptop lo rende facile da trasportare, perfetto per chi è sempre in movimento. La combinazione di materiali premium e finiture di alta qualità conferma ancora una volta l'attenzione ai dettagli di Apple.

