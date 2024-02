RISPARMIA 190€ sull'iPhone 15 Pro Max: OFFERTISSIMA Amazon

L'iPhone 15 Pro Max rappresenta l'apice dell'innovazione tecnologica nel mondo degli smartphone. Dotato di un design robusto e leggero in titanio di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield, offre una resistenza superiore agli urti, agli schizzi e alla polvere.

Il display Super Retina XDR da 6,7" con ProMotion assicura prestazioni grafiche di altissimo livello, con un refresh rate che può raggiungere i 120Hz quando necessario. La tecnologia Dynamic Island fornisce avvisi e informazioni in tempo reale, mentre il display always-on garantisce una visualizzazione costante delle notifiche senza nemmeno dover sbloccare il telefono.

Al cuore di questo dispositivo c'è il chip A17 Pro, incredibilmente innovativo e efficiente. Il sistema di fotocamere pro offre sette obiettivi professionali per catturare immagini ad altissima risoluzione con colori intensi e dettagli nitidi. La fotocamera principale da 48MP e il teleobiettivo 5x consentono di ottenere scatti perfetti da qualsiasi angolazione.

Il tasto Azione personalizzabile permette di attivare rapidamente la funzione preferita, mentre le connessioni da pro includono il connettore USB-C per una ricarica rapida e trasferimenti dati ultrarapidi, oltre al supporto per il Wi-Fi 6E che assicura download fino a due volte più veloci. Infine, le funzioni di sicurezza come SOS emergenze via satellite e il rilevamento incidenti garantiscono la massima tranquillità in situazioni di emergenza.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 13% sull'iPhone 15 Pro Max per un costo finale e totale di 1299€.