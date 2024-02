RISPARMIA 161€ sulla Smart TV Sony Bravia: MAXI SCONTO del 36% su Amazon

Sony è un'azienda protagonista in tutti gli ambiti in cui opera e oggi, su Amazon, è possibile acquistare la smart TV da 32 pollici Sony Bravia in sconto del 36% per un costo finale d'acquisto di 288€.

Mega sconto del 36% sulla Smart TV Sony Bravia

Il televisore Sony KD-32W800 offre un'esperienza di visione coinvolgente e versatile, con una serie di caratteristiche che lo rendono ideale per l'intrattenimento domestico. Con uno schermo da 32 pollici e una risoluzione di 720p, questo TV offre immagini nitide e dettagliate, ideali per guardare film, serie TV e altro ancora. La tecnologia dello schermo LED garantisce una luminosità uniforme e colori vivaci, mentre la frequenza di aggiornamento di 60 Hz assicura una riproduzione fluida dei contenuti, senza sfarfallii o sfocature durante le scene d'azione. Tra le caratteristiche speciali del Sony KD-32W800 troviamo il BRAVIA Engine, che alimenta immagini straordinarie con una qualità visiva superiore. Il Live Color assicura colori vividi e naturali in tutto ciò che guardi, offrendo un'esperienza visiva immersiva e coinvolgente. Con la funzione USB HDD REC, è possibile trasformare il televisore in un registratore digitale, consentendo di registrare i programmi TV preferiti e guardarli in un secondo momento. Inoltre, il televisore è dotato di controllo vocale avanzato, che permette di navigare facilmente tra le app come Netflix, Amazon Prime Video e altro ancora, semplicemente usando la voce. Il televisore Sony KD-32W800 è fornito completo di istruzioni, piedistallo, telecomando e batterie per il telecomando. Sony BRAVIA KD-32W800 - Smart TV 32 pollici, HD Ready LED, HDR, Android TV, KD32W800PAEP [Classe di efficienza energetica F] 288 € 449€ 36% Vedi l'offerta Su Amazon, oggi, è presente un mega sconto del 36% sulla smart TV Sony Bravia che viene venduta al prezzo totale e finale di 288€.

