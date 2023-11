Risparmia 157€ su questo Smart TV Sony Bravia da 32 pollici

Tra le offerte del giorno di Amazon vi segnaliamo il Sony Bravia da 32 pollici a 292 euro invece di 449 euro, per effetto del 35% di sconto. Lo Smart TV del colosso giapponese vanta una risoluzione in alta definizione, il supporto alla tecnologia HDR e Android TV, il sistema operativo progettato da Google per l'intrattenimento. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che beneficiano delle spese di spedizione gratuite e la consegna ultra rapida. L'offerta è disponibile su questa pagina.

Smart TV Sony Bravia da 32 pollici in sconto del 35% su Amazon

Uno dei principali punti di forza dello Smart TV Sony della famiglia Bravia è l'integrazione della tecnologia Live Color, per colori vivi e naturali qualunque sia il contenuto in riproduzione. Inoltre è integrata la funzionalità USB HDD REC, capace di trasformare il televisore in un registratore digitale.

A questo si aggiunge poi il Bravia Engine, il motore che sta alla base delle superlative immagini che questo televisore è in grado di trasmettere. In più c'è il supporto al controllo vocale avanzato, una funzione molto apprezzata dagli utenti appassionati di film e serie TV in streaming.

Riguardo a ciò, questo Smart TV dell'azienda Sony supporta i principali servizi Internet oggi disponibili, tra cui Netflix, Prime Video e Disney+. Alle applicazioni citate qui sopra si aggiungono poi altre migliaia di app presenti nello store di Android TV.

Lo Smart TV Sony Bravia da 32 pollici è in offerta a 292 euro su questa pagina.

