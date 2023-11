Risparmia 150€ sul OnePlus 11: A TUTTO BLACK FRIDAY

Con una combinazione di design elegante, potenti specifiche tecniche e un prezzo competitivo, OnePlus si è guadagnata una posizione di rilievo nel mercato degli smartphone. Oggi, in occasione delle offerte del Black Friday 2023, il OnePlus 11 è in sconto su Amazon del 23% per un prezzo finale di 500€.

OnePlus 11: 150€ risparmiati grazie allo sconto del Black Friday

Il nuovo smartphone OnePlus è una vera potenza tecnologica, presentando una fotocamera avanzata che include una principale da 50 MP con OIS, un grandangolo da 48 MP e una telecamera dedicata ai ritratti da 32 MP. L'assistenza hardware per la calibrazione del colore naturale è affidata a Hasselblad, noto brand nel campo della fotografia, mentre l'algoritmo proprietario TurboRAW HDR offre una straordinaria gamma dinamica, paragonabile a quella di una reflex digitale.

Al cuore di questo dispositivo c'è il potente processore Snapdragon 8 Gen 2, supportato da una grafica di nuova generazione abilitata per il ray-tracing. La RAM-Vita comprime le app e ottimizza intelligentemente le applicazioni frequentemente utilizzate, migliorando la stabilità e consentendo una riattivazione istantanea.

La batteria da 5000 mAh e la rivoluzionaria ricarica SUPERVOOC a 100 W consentono di passare dal 1% al 100% in soli 25 minuti, con la tecnologia Battery Health Engine e Charge De-aging che mantengono le velocità di ricarica per prestazioni ottimali della batteria.

Il display è uno spettacolo a parte, con un AMOLED Super Fluid 2K da 6,7 pollici e tecnologia LTPO avanzata che scala dinamicamente da 1Hz a 120Hz per garantire una fluidità eccezionale. Il sistema operativo OxygenOS 13 assicura un'esperienza senza intoppi, con un design aquamorphic che semplifica l'interfaccia visiva. La compatibilità con il 5G può variare con gli operatori, quindi si consiglia di verificare con il proprio provider per ulteriori dettagli.

Oggi su Amazon è presente uno sconto del 23% sul OnePlus 11 per un costo finale d'acquisto pari a 500€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.