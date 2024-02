RISPARMIA 150€ sul Mini PC potente e compatto

Il Mini PC T8 Plus è un concentrato di potenza e versatilità racchiuso in un corpo incredibilmente piccolo e leggero. Con dimensioni di soli ridottissime e un peso di appena 203,7 grammi, questo mini PC offre prestazioni straordinarie senza appesantire la scrivania o il bagaglio durante i viaggi d'affari.

Al cuore del T8 Plus batte un processore Intel di 12a generazione Alder Lake N95, con una frequenza turbo massima di 3,40GHz, garantendo prestazioni eccezionali. La presenza di 16 GB di RAM e un'unità SSD da 1024 GB offre una potente combinazione per gestire attività di elaborazione dati intensive e garantire un'esperienza informatica fluida e senza problemi.

Questo mini PC offre anche una connettività avanzata, con due porte Ethernet gigabit per una connessione Internet veloce e stabile e tre porte HDMI che consentono di collegare fino a tre display 4K contemporaneamente, ideali per multitasking intensivo. La connessione wireless è affidabile grazie al Wifi a doppia banda 2.4/5G e al Bluetooth 4.2, che offrono diverse opzioni di connessione senza fili per trasferimenti di file veloci e senza problemi.

Si tratta di una scelta ideale per chi cerca prestazioni potenti in un pacchetto compatto e leggero. Con una potenza di calcolo eccezionale, una grande capacità di archiviazione e una connettività avanzata.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto di 150€ sul Mini PC T8 che viene venduto al prezzo totale di 229€.