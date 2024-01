RISPARMIA 140€ su iPhone 15 Pro: MAXI SCONTO su Amazon

Non è molto comune trovare dei prodotti Apple in offerta e spesso, quando ci vanno, le percentuali di sconto non sono esorbitanti. Proprio per questo, quando c'è un'offerta degna di nota è molto utile segnalarla: oggi iPhone 15 Pro va in sconto dell'11% per un costo finale di 1099€.

Cala il prezzo di iPhone 15 Pro

L'iPhone 15 Pro di Apple rappresenta un salto avanti nella tecnologia mobile con un design forgiato nel titanio che garantisce robustezza e leggerezza. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia ProMotion e refresh rate fino a 120Hz, offre prestazioni grafiche di alto livello. La Dynamic Island visualizza avvisi e attività in tempo reale, mentre la funzione always-on mantiene la schermata di blocco sempre visibile. Al cuore del dispositivo si trova il chip A17 Pro, innovativo e efficiente, con una GPU di classe Pro per un'esperienza di gioco immersiva e una batteria che dura tutto il giorno. Il potente sistema di fotocamere professionali include sette obiettivi, con una fotocamera principale da 48MP per scatti ad altissima risoluzione e colori intensi. Il tasto Azione personalizzabile consente di attivare rapidamente la funzione preferita, mentre le connessioni avanzate includono un nuovo connettore USB-C compatibile con lo standard USB 3, per ricaricare Mac e iPad con lo stesso cavo dell'iPhone. Il supporto al Wi-Fi 6E garantisce download fino a due volte più veloci. In termini di sicurezza, l'iPhone 15 Pro offre funzioni innovative come SOS emergenze via satellite quando manca la copertura di rete e il Rilevamento incidenti, che consente al dispositivo di riconoscere un grave incidente d'auto e chiamare aiuto in caso di necessità. Un concentrato di innovazione e prestazioni avanzate nel palmo della tua mano.

Oggi, su Amazon, iPhone 15 Pro viene scontato dell'11% e viene venduto alla cifra finale di 1099€. Non lasciartelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.