RISPARMIA 130€ sull'iPhone 15: MAXI SCONTO su Amazon

L'iPhone 15 porta l'esperienza utente a un nuovo livello di innovazione e funzionalità. Con la Dynamic Island, gli utenti possono rimanere sempre connessi e informati grazie alle notifiche in tempo reale, che mostrano chi sta chiamando o lo stato del proprio volo. Il design robusto e resistente, caratterizzato da vetro a infusione di colore e alluminio, assicura una protezione affidabile contro schizzi, gocce e polvere, mentre il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una luminosità senza pari anche sotto la luce diretta del sole.

La fotocamera principale da 48MP garantisce immagini dettagliate e di alta qualità, mentre il teleobiettivo 2x consente di catturare i dettagli più piccoli con facilità. Con i ritratti di nuova generazione, gli utenti possono ottenere scatti ancora più dettagliati e vibranti, con la possibilità di regolare la messa a fuoco anche dopo lo scatto.

Al cuore di tutto ciò c'è il potente chip A16 Bionic, che offre prestazioni ultraveloci per la fotografia computazionale, transizioni fluide della Dynamic Island e la modalità "Isolamento vocale" per le chiamate. Non solo offre prestazioni straordinarie, ma è anche incredibilmente efficiente, garantendo una durata della batteria che dura tutto il giorno.

La connettività USB-C consente una maggiore versatilità. Inoltre, ora è possibile utilizzare l'iPhone 15 per caricare dispositivi come l'Apple Watch o gli AirPods. Per quanto riguarda la sicurezza, l'iPhone 15 offre funzionalità avanzate come SOS emergenze via satellite e il rilevamento incidenti.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 13% sull'iPhone 15 che viene venduto al costo finale di 849€.