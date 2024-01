RISPARMIA 130€ su iPhone 15: AMAZON IMPAZZISCE

Il nuovo iPhone 15 di Apple promette un'esperienza utente rivoluzionaria con caratteristiche e tecnologie all'avanguardia. Dotato di tecnologia cellulare 5G, questo smartphone è compatibile con tutti i principali carrier wireless per garantire connessioni veloci e affidabili. La schermata Dynamic Island offre un modo innovativo di visualizzare notifiche e attività in tempo reale. Il design robusto rende l'iPhone 15 resistente a schizzi, cadute e polvere.

La parte frontale con Ceramic Shield assicura una resistenza superiore rispetto a qualsiasi vetro per smartphone, mentre il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una luminosità eccezionale anche alla luce diretta del sole. La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x consente di catturare immagini dettagliate e nitide, offrendo anche la possibilità di regolare la messa a fuoco dopo lo scatto.

Al cuore del dispositivo, il potente chip A16 Bionic abilita funzioni avanzate come la fotografia computazionale, transizioni fluide nella Dynamic Island e la modalità "Isolamento vocale" per le chiamate, garantendo allo stesso tempo un'efficienza energetica che assicura una durata della batteria per l'intera giornata.

La connettività USB-C consente un'esperienza più integrata, consentendo di caricare il Mac o l'iPad con lo stesso cavo dell'iPhone 15, che può ora essere utilizzato anche per ricaricare dispositivi come Apple Watch o AirPods. In termini di sicurezza, l'iPhone 15 offre funzioni avanzate, tra cui l'SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti, che riconosce gravi incidenti d'auto e chiede aiuto automaticamente in caso di necessità.

