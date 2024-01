RISPARMIA 130€ su iPhone 15: Amazon Impazzisce, SCONTO FOLLE

L'iPhone 15 rappresenta l'ultima evoluzione nel mondo degli smartphone, portando con sé una serie di innovazioni e funzionalità avanzate. Presentato da Apple, questo dispositivo è compatibile con tutti i vettori wireless, offrendo una connettività estesa. Equipaggiato con il sistema operativo iOS, integra la tecnologia cellulare 5G per prestazioni di connessione eccezionali. La memoria interna di 128 GB assicura ampio spazio per immagini, video e app, mentre la tecnologia di connettività include opzioni Wi-Fi e USB-C.

La parte frontale presenta una struttura in Ceramic Shield, garantendo una resistenza superiore rispetto ai vetri convenzionali. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre luminosità potenziata, risultando fino a due volte più brillante rispetto al modello precedente, anche sotto la luce diretta del sole.

La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x offre immagini ad altissima risoluzione e ritratti dettagliati, consentendo persino la regolazione della messa a fuoco dopo lo scatto. Il potente chip A16 Bionic consente funzioni avanzate come la fotografia computazionale e la modalità "Isolamento vocale" per le chiamate.

La connettività USB-C consente di utilizzare lo stesso cavo per caricare Mac, iPad e iPhone 15, offrendo una maggiore comodità. Inoltre, l'iPhone 15 implementa funzioni di sicurezza avanzate, come l'SOS emergenze via satellite e il rilevamento incidenti, dimostrando l'impegno di Apple per la sicurezza degli utenti.

Oggi, su Amazon è disponibile uno sconto del 13% su iPhone per un costo finale di 849€ e un risparmio di ben 130€ sul prezzo di listino.